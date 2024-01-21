Франція

Суперник Шахтаря по 1/16 фіналу Ліги Європи зміцнює лінію атаки.

Олімпік Марсель оформив трансфер Фаріса Пемі Мумбанья з норвезького Буде Глімт. Про це повідомляє офіційний сайт "провансальців".

23-річний камерунець підписав контракт до 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за нього заплатили вісім млн. євро.

В даний момент, нападник виступає у складі збірної Камеруна на Кубку африканських націй.

За Буде-Глімт, Фаріс Пемі Мумбанья виступав з січня 2023 року. За цей час він зіграв за норвезький клуб 50 матчів, забив 24 голи та віддав 9 результативних передач.