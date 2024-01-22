Керівництво ПСЖ цього тижня проведе переговори з Ліллем щодо трансферу 18-річного центрального захисника Лені Йоро. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, клуби будуть обговорювати наступні речі: мінімальна ціна, яку хоче Лілль та кількість ігрового часу Лені в Парижі.

Парижани були б раді бачити футболіста у своєму складі якнайшвидше. Це є головним посланням, яке намагаються донести представники ПСЖ молодому футболісту та його оточенню.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 360 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Лені Йоро відіграв за Лілль 24 матчі, забив три голи та записав у свій пасив три жовтих картки.

Раніше повідомлялося про заціквленність декількох грандів європейського футболу до юного таланті "догів".