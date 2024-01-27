Франція

Кризовий колектив шукає шляхи до порятунку.

Французький Ліон від початку поточного сезону потрапив у скрутне становище через невтішні результати, після чого навіть за 19 турів не зміг остаточно вибратись із зони вильоту.

Саме тому зимове трансферне вікно — чи не остання можливість для "ткачів" якісною роботою на ринку врятувати долю всієї кампанії.

Команді був потрібен досвід, тому Ліон запросив до себе сербського опорного півзахисника Неманью Матича, який ще влітку минулого року переїхав до Франції, проте виступав у складі Ренна.

За цей трансфер довелось сплатити 2,6 млн євро, тоді як "червоно-чорні" заплатили Ромі свого часу 2,5 млн євро.

35-річний виконавець отримав контракт на 2,5 роки.

У поточному сезоні Матич відіграв 19 матчів, зробивши три гольові передачі.