Франція

Клуб Ліги 1 робить доволі коштовний трансфер.

Вихованець мадридської школи футболу в складі академій Хетафе та Райо Вальєкано, іспанський фланговий захисник Серджіо Акієме, свого часу перейшов до Барселони, у системі якої й завершував підготовку до "дорослого" футболу.

Дебютувати ж на найвищому рівні йому дозволив трансфер до Альмерії влітку 2021 року, після чого 26-річний виконавець провів 120 матчів (6 голів + 5 гольових передач) за клуб, який сплатив за нього 3,5 млн євро.

І цього часу цілком вистачило для того, аби й сам футболіст набрався досвіду, і Альмерія змогла забезпечити суттєве збільшення його трансферної вартості.

Коли французький Реймс цієї зими звернувся до представників Ла Ліги із зацікавленістю щодо цього гравця, у відповідь почув 10 млн євро.

На тому й зійшлись, однак французи розбили платіж на дві частини: 6 млн євро надійде на рахунки Альмерії одразу, а ще 4 млн євро клуб отримає у вигляді бонусів.

У цьому сезоні Акієме відіграв 19 матчів, забивши два голи.