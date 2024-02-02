Франція

Офіційна заява "ткачів" щодо проваленого переходу алжирського плеймейкера, який навіть встиг приміряти екіпірування французького клубу.

Атакуючий півзахисник лондонського Вест Гема Саїд Бенрахма в останній день трансферного вікна мав стати новим гравцем ліонського Олімпіка, проте цей перехід неочікувано зірвався, коли сам гравець вже перебував на базі нового клубу та залишалися лише формальності.

Керівництво "ткачів" виступило з офіційною заявою, пояснивши причини того, чому алжирський плеймейкер у підсумку не був офіційно оголошений в якості їхнього нового гравця.

"Ліонський Олімпік був радий вітати Саїда Бенрахму в Ліоні цього четверга, щоб завершити його перехід з Вест Гема. Два клуби підписали орендну угоду про трансфер, а Олімпік Ліон отримав схвалення від DNCG, щоб трансфер відбувся гладко та прозоро.

Однак на початку вечора, коли Олімпік Ліон ввів усі адміністративні дані на спеціальну платформу ФІФА (FIFA TMS), Вест Гем жодного разу не запустив ніякої технічної процедури зі свого боку, незважаючи на неодноразові нагадування з нашого боку та безперервні взаємний телефонний зв'язок.

Через відсутність відповідних дій з боку англійського клубу та незрозумілу поведінку, що викликає запитання, сертифікат про міжнародний трансфер не можна було отримати до закриття трансферного вікна.

Олімпік Ліон глибоко шкодує про цю ситуацію та це рішення, демонструючи глибоку відсутність поваги з боку Вест Гема до існуючого інституту та самого гравця.

Клуб залишає за собою право провести всі відповідні процедури, необхідні для підтвердження транзакції пізніше, і притягнути Вест Гем до відповідальності, якщо це необхідно", — сказано в заяві Ліона на офіційному сайті.

Зазначимо, що ситуація з Бенрахмою не єдина, оскільки генеральний директор Бетіса публічно повідомив про проблеми з боку Вест Гема щодо оформлення документів для трансферу Пабло Форнальса. Наразі про долю цього "майже завершеного" переходу офіційно невідомо.