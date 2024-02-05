У мадридської команди є впевненість, що перехід завершиться.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
05 лютого 2024, 18:59
ПСЖ підготував план на випадок відходу Кіліана Мбаппе з клубу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, Реал продовжує роботу над трансфером французького нападника. ПСЖ і президент клубу Нассер Аль-Хелайфі ще не отримали від гравця офіційної відповіді.
Парижани підготували запасний план, якщо Кіліан Мбаппе вирішить залишити команду.
Фабріціо Романо також додав, що в роздягальні Реала є впевненість у трансфері футболіста.
Нагадаємо, що контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до кінця сезону.