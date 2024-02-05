Франція

У мадридської команди є впевненість, що перехід завершиться.

ПСЖ підготував план на випадок відходу Кіліана Мбаппе з клубу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, Реал продовжує роботу над трансфером французького нападника. ПСЖ і президент клубу Нассер Аль-Хелайфі ще не отримали від гравця офіційної відповіді.

Парижани підготували запасний план, якщо Кіліан Мбаппе вирішить залишити команду.

Фабріціо Романо також додав, що в роздягальні Реала є впевненість у трансфері футболіста.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до кінця сезону.