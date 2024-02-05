Франція

Судячи за все розмова була не із приємних.

Керівництво Марселя після поразки в "олімпійському дербі" від Ліона (0:1), провело екстрену нараду з футболістами команди. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, зустріч відбулася сьогодні вранці. Ініціаторами наради є виконавчий директор клубу Пабло Лонгорія та головний тренер команди Дженнаро Гаттузо. Поразка від Ліона викликала у керівництва Марселя занепокоєння, оскільки команда не показала характеру під час гри. При цьому Гаттузо вважає, що головною проблемою не є тактика чи техніка, проблема пов'язана із менталітетом футболістів.

Після 20 зіграних турів Ліги 1, майбутній суперник донецького Шахтаря у Лізі Європи, розташовується на восьмому місці турнірної таблиці з 29 пунктами у своєму активі.

Вже 14-го лютого, Шахтар у Гамбурзі буде приймати Марсель у першому матчі стикового раунду Ліги Європи. Початок гри о 19:45 за київським часом.