Франція

Центральна гра туру завершилась перемогою аутсайдерів.

У двадцятому турі французької Ліги 1 Ліон на власному полі приймав Марсель та здобув перемогу в принциповому протистоянні, яке місцеві охрестили "дербі Олімпіків".

Команда з підвали турнірної таблиці поступалась у володінні м’ячем у першому таймі, проте все одно вийшла з нього переможцем завдяки голу Александера Ляказетта перед перервою.

У другій половині матчу тиск гостей виключно посилювався, проте з відверто гольових моментів у "провансальців" можна було виокремити, хіба що, сольний прохід Обамеянга, коли з порожніх воріт м’яч вибивав Мейтленд-Найлз.

У підсумку, Марсель програв, що стало для нього негативним завершенням серії з трьох нічиїх поспіль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Марсель у 20 турі французької Ліги 1-2023/24:

Ліон — Марсель 1:0

Гол: Ляказетт, 37

Ліон: Лопеш — Мата, Чалета-Цар, О’Браєн — Мейтленд-Найлз, Нуама, Какере, Матич (Акуку, 82), Тальяфіко (Толіссо, 46) — Ляказетт (Адрієлсон, 86), Орбан (Фофана, 70).

Марсель: Лопес — Балерді, Мейте (Клосс, 59), Жіго, Мерлен (Гарсія, 81) — Онана, Унахі, Харіт — Енріке, Ндіає (Мумбанья, 59), Обамеянг.

Попередження: О’Браєн, Матич — Унахі.