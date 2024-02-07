Франція

У майбутнього суперника Шахтаря внутрішня криза.

У рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар гратиме проти французького Марселя.

Не дивлячись на високий статус "провансальців", наразі вони переживають геть не найкращі часи в спортивному плані.

Команда Дженнаро Гаттузо банально не може виграти вже чотири матчі поспіль у Лізі 1, зігравши внічию проти Монпельє (1:1), Страсбура (1:1), Монако (2:2) та програвши Ліону в дербі (0:1).

Такі результати відкинули Марсель аж на восьму сходинку турнірної таблиці.

Окрім цього, клуб вилетів із Кубка Франції за підсумком серії пенальті проти Ренна.

Саме після матчу проти Ліона відбулась нарада поміж гравцями та тренерським штабом, але на цьому події для колективу Гаттузо не обмежились.

Оскільки фанати Марселя вважаються найбільш потужним угрупуванням у спільноті Франції, вони вирішили долучитись до подій довкола клубу та провели попереджувальну бесіду з гравцями та тренерами — "останню спокійну", як вони запевнили.

Розмова була дуже гострою, і після її завершення Марсель сповістили про акцію незгоди, що буде передувати грі проти Меца в п’ятницю, 9 лютого.

А вже 15 лютого Марселю в Гамбурзі доведеться грати проти донецького Шахтаря.