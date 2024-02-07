Завершилися матчі французького кубку.
Монпельє - Ніцца - Getty Images
07 лютого 2024, 23:36
Завершилися деякі матчі 1/8 фіналу Кубку Франції. Ніцца виграла в Монпельє на виїзді. Більшість голів гостей було забито у першому таймі. Також у складі господарів не забив пенальті Жуніор Ндіає.
Монпельє — Ніцца 1:4
Голи: Саньян, 75 — Ндаїшіміє, 29, Луше, 37, Шо, 39, Клод-Моріс, 62
Монпельє: Лекомт — Гефті, Омерагич, Саньян, Сент-Люс — Кулібалі (Геген, 66), Леруа, Феррі, Саваньє (Делає, 46) — Карамо (Фаяд, 66), Хазрі (Ндіає, 46)
Ніцца: Булка — Розьє, Тодібо, Данте (Менді, 76), Перро (Думбуя, 87) — Клод-Моріс, Ндаїшіміє, Луше, Сансон (Траоре, 77) — Лаборд (Гессан, 64), Шо (Бальде, 64)
Ле Гюї — Лаваль 2:1
Голи: Меєр, 25, 90, пенальті — Чокунте, 85
Страсбур — Гавр 3:1
Голи: Баква, 21, Емега, 36, Сеная, 90 — Аю, 30
Страсбур: Беллааруш — Гільбер, Перрен, Сілла, Делен (Сеная, 73) — Мванга, Сіссоко — Баква, Діарра, Анжело (Демінге, 80) — Емега (Соу, 86)
Гавр: Горжелен — Ель-Хаджам, Кінкуе, Сальмьє, Касімір — Ндіає (Кехта, 46), Него (Конфе, 83) — Жужу (Байо, 46), Кузяєв, Грансір — Аю (Нгура, 83)
Сен-Пріє — Валансьєн 1:2
Голи: Бенхміда, 40, пенальті — Юнг, 31, Дукуре, 80