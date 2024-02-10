Франція

Француз впевнено дивиться у майбутнє.

Нападник французького ПСЖ Рандаль Коло Муані прокоментував критику на свою адресу. Його слова наводить Onze Mondial.

"Відкрию вам секрет: згодом люди скажуть, що 90 млн. євро — це відмінна ціна за Рандаля Коло Муані.

Я знаю, що зараз люди кажуть: "Як можна заплатити 90 мільйонів за Коло Муані?" Але я наполягаю: вони ще побачать, що я коштую набагато більше", — заявив французький нападник.

25-річний гравець, перейшов до ПСЖ з німецького Айнтрахту за 90 млн. євро минулого літа. З того часу він відіграв за парижан 22 матчі, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.