Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: ФК ПСЖ
11 лютого 2024, 00:28
У рамках 21-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Лілль.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Лілль зумів відповісти лише одним голом.
ПСЖ
- Лілль 3:1
Голи: Рамуш 10, Александру 17 (авг), Коло Муані 80 — Язиджі 6.
ПСЖ: Навас — Мукіале, Перейра, Бералдо, Ернандес (Хакімі, 69) — Дембеле (Барколя, 62), Угарте, Руїс (Вітінья, 62), Асенсіо — Коло Муані, Рамуш (Заїр-Емері, 74).
Лілль: Шевальє — Тіагу Сантуш, Йоро, Александру, Ісмаїлі — Ісмаїлі — Бенталеб, Андре (Девід, 67) — Жегрова (Уна, 67), Гомес, Гудмундссон (Кабелла, 67) — Язиджі (Геральдссон, 81).
Попередження: Угарте, Мукіале – Андре, Ісмаїлі, Фонсека, Александру.