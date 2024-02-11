Франція

В тому фіналі все могло бути інакше.

Нападник збірної Франції та ПСЖ Рандаль Коло Муані згадав фінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі, де на останній хвилині додаткового часу гри з Аргентиною, він не реалізував вихід один на один, що коштувало перемоги його команді.

"Я завжди буду тим хлопцем, який не реалізував вихід віч-на-віч у фіналі чемпіонату світу. Це залишиться зі мною на все життя. Навіть коли моя кар'єра закінчиться, люди все одно розмовлятимуть зі мною про це. Звичайно, мені все ще неприємно", — сказав французький нападник в інтерв'ю Onze Mundial.

Загалом, Рандаль Коло Муані відіграв за збірну Франції 13 матчів та забив два голи.