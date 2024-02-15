Франція

Француз, судячи з усього, прийняв остаточне рішення.

Кіліан Мбаппе покине Парі Сен-Жермен наприкінці цього сезону, коли закінчиться його контракт, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, француз повідомив про своє рішення ПСЖ, проте умови його відходу ще повністю не узгоджені.

Офіційне оголошення очікується після того, як ситуація буде остаточно визначена в найближчі кілька місяців.

Повідомляється, що Кіліан хоче перейти в Реал, але пропозиція від мадридської команди поки що його не переконала.

Влітку 2021 року 24-річний футболіст підписав новий дворічний контракт, який включав пункт про продовження на 12 місяців на сезон-2024/25. Однак тільки Мбаппе міг ініціювати таке продовження, а не ПСЖ, і крайній термін для цього сплив 31 липня минулого року.

У цьому сезоні Мбаппе зіграв 30 матчів за ПСЖ у всіх змаганнях, забивши 31 гол.