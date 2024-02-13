Франція

Французький форвард може перебратися до Реалу на правах вільного агента.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього — чи залишиться він у французькому клубі, чи прийме пропозицію мадридського Реала і перейде до іспанського клубу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією кількох джерел, Мбаппе схиляється до переходу в Реал, але впливових членів його оточення пропозиція "вершкових" не переконала, що суттєво затягує переговорний процес.

Ще в січні 25-річний француз знав, які умови йому будуть запропоновані Реалом, проте він не поспішав із рішенням, оскільки його контракт з ПСЖ закінчується влітку цього року і тому він може вільно вести переговори.

Також зазначається, що поточна пропозиція Реала менша, ніж була в 2022 році, але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У 2022 році Реал пропонував Мбаппе підписний бонус у розмірі 130 мільйонів євро та зарплату у розмірі 26 млн євро за сезон.

У той же час ПСЖ продовжує спроби домовитися з Мбаппе про новий контракт, надаючи йому короткострокові і довгострокові угоди. При цьому француз може зберегти свою зарплату у розмірі 75 млн євро після сплати податків і без урахування бонусів.

Реал не може відповісти на пропозицію ПСЖ, але джерела кажуть, що президент клубу Флорентіно Перес відчуває, що він знову зробив все можливе, аби підписати Мбаппе. Перес намагався переконати Мбаппе, що перехід до Реалу підніме його особистість на новий спортивний та маркетинговий рівень.

У міру просування переговорів на початку січня Реал повідомив представників Мбаппе, що клуб хоче вирішити трансферну сагу до середини січня, щоб уникнути повторення того, що сталося у травні 2022 року.

Але цей крайній термін не вітався оточенням Кіліана, оскільки він відчував, що їм потрібно більше часу. Таким чином, Реал все ще чекає на остаточну відповідь, яка, як він очікує, буде найближчим часом.

ПСЖ спокійно ставиться до ситуації, що склалася і почувається економічно захищеним завдяки тому факту, що Мбаппе втратив можливість отримати бонус у розмірі 80 млн євро. На спортивному рівні клуб наполягає на тому, що прагне збудувати збалансований проект, який не залежить від окремих гравців.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 29 матчів, у яких забив 30 голів та віддав сім гольових передач.