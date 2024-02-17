Франція

Здається вже всі у футбольному світі висловили думку про відхід француза з паризького клубу.

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека відповів на питання про можливий відхід Кіліана Мбаппе з ПСЖ. Цитує колишнього тренера донецького Шахтаря RMC Sport.

"Я не агент Кіліана. Завжди хочеться, щоб у нашій лізі грали найкращі, але у нас є багато якісних гравців, щоб вона залишалася однією з найкращих серед європейських чемпіонатів.

Світу не прийде кінець, якщо він перейде до Реалу чи будь-якого іншого клубу", — заявив португальський фахівець.