Здається вже всі у футбольному світі висловили думку про відхід француза з паризького клубу.
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17 лютого 2024, 10:18
Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека відповів на питання про можливий відхід Кіліана Мбаппе з ПСЖ. Цитує колишнього тренера донецького Шахтаря RMC Sport.
"Я не агент Кіліана. Завжди хочеться, щоб у нашій лізі грали найкращі, але у нас є багато якісних гравців, щоб вона залишалася однією з найкращих серед європейських чемпіонатів.
Світу не прийде кінець, якщо він перейде до Реалу чи будь-якого іншого клубу", — заявив португальський фахівець.