Франція

Французи вже активізували роботу на трансферному ринку.

Вочевидь, уже зовсім незабаром ми вже точно знатимемо відповідь, чи перейде французький нападник Кіліан Мбаппе до мадридського Реала, чи залишиться й надалі грати в складі Парі Сен-Жермен.

Останні новини щодо узгодження умов майбутнього контракту 25-річного виконавця підказують, що все ж таки трансфер має відбутись.

Саме тому флагман Ліги 1 уже поступово починає шукати варіанти для компенсації втрати зіркового виконавця за допомоги не менш гучних підписань.

Придбання півзахисників Манчестер Сіті Бернарду Сілви та Бруно Гімараеса з Ньюкасла — чим не варіант?

Французька преса наполягає на тому, що перемовини щодо цих двох виконавців уже розпочались, і ПСЖ "не шкодуватиме грошей", які вивільняться після відходу Мбаппе.

Тим часом Бернарду Сілва в цьому сезоні відіграв 29 матчів (8 голів + 4 гольові передачі), а Бруно Гімараес провів на полі 34 гри (3 + 6).