Іспанія

Контракт з футболістом буде розрахований на 5-6 років.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе у літнє трансферне вікно стане гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, 25-річний француз зароблятиме в мадридському клубі не більше, ніж лідери команди Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор.

Зазначається, що зарплата футболіста становитиме близько 30 мільйонів євро на сезон.

Також Мбаппе отримає передплатний бонус до 50 млн євро. Контракт буде розрахований на 5-6 років.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе сказав керівництву ПСЖ, що не змінить рішення про відхід.