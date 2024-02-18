Франція

Головний тренер ПСЖ прокоментував ротацію в матчі чемпіонату Франції.

Напередодні Парі Сен-Жермен у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 на виїзді здолав Нант.

Нант — ПСЖ 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

У цій грі з перших хвилин був відсутнім на полі нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе, який з’явився на полі тільки згодом, на 62 хвилині, та реалізував пенальті.

І оскільки все це відбувалось на тлі чуток щодо укладання попереднього контракту поміж нападником парижан та мадридським Реалом, головний тренер чемпіонів Франції Луїс Енріке не міг залишитись без запитання журналістів із цього приводу під час прес-конференції.

"Це дуже просто й водночас дуже складно пояснити. Ми грали в матчі Лізі чемпіонів два дні тому, і щоб мати необхідну енергію для того, щоб надалі змагатись, було важливо дати хвилини гравцям, які не грали в Лізі чемпіонів.

Мбаппе отримав можливість відпочити. Це — тренерське рішення", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Ренн.