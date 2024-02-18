Франція

Італійський голкіпер відзначився індивідуальним досягненням.

Напередодні Парі Сен-Жермен у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 на виїзді переграв Нант.

Нант — ПСЖ 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Цей матч мав особливе значення для італійського воротаря команди Луїса Енріке Джанлуїджі Доннарумми, який у 100 раз за часи виступів у складі столичного колективу надягнув воротарський светр ПСЖ.

99 пропущених м’ячів та 36 матчів "на нуль" — такий здобуток 24-річного виконавця за цей час.

Нагадаємо, що Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов із італійського Мілана на правах вільного агента.