Франція

Суперники "гірників" не перемагали в чемпіонаті вже два місяці.

Допоки друга частина сезону української Прем’єр-ліги ще не стартувала, донецький Шахтар поміж матчами попереднього раунду Ліги Європи УЄФА проти французького Марселя відпочиває від офіційних матчів.

А тим часом команда Дженнаро Гаттузо провела гостьовий поєдинок у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 проти сенсації поточного розіграшу — Бреста.

І в підсумку поступилась — переможний м’яч на останніх хвилинах записав на свій рахунок П’єр Ліс-Мелу, тоді як його команда грала в меншості від 60 хвилини.

Таким чином Марсель не може перемогти в чемпіонаті з середини грудня минулого року. За цей час команда зіграла шість матчів.

Брест — Марсель 1:0

Гол: Ліс-Мелу, 88

Брест: Кудер — Лала, Шардонне, Брассьє, Локо — Маньєтті (Ле Кардіналь, 81), Ліс-Мелу — Дель Кастільйо (Сатріано, 66), Думбія (Мартен, 66), Лаж (Ле Дуарон, 73) — Муньє.

Марсель: Бланко — Клосс, Мбемба, Балерді, Гарсія — Онана (Корреа, 90), Унахі (Кондогбія, 76), Аріт (Луїс Енріке, 76) — Сарр (Обамеянг, 61), Мумбанья, Ндіає.

Попередження: Лала, Шардонне, Ле Кардіналь — Балерді.

На 60 хвилині був вилучений Стів Муньє (Брест) (грубий фол).