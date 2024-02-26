Франція

На даний момент голкіпер не розглядає відхід з Боруссії Дортмунд.

Грегор Кобель може перейти в ПСЖ, повідомляє Sky Sport.

Паризький клуб зацікавлений у послугах воротаря Боруссії і вже зв'язався з ним.

Сам голкіпер, чий контракт із Дортмундом розрахований до 2028 року, поки що не розглядає варіант із переходом до французької команди.

Зазначається, що в минулому інтерес до Кобеля проявляли Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.

У поточному сезоні Бундесліги швейцарець провів 20 матчів і пропустив 25 голів.