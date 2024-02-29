Франція

Роман Котляр розібрав виступи несподіваної команди у Лізі 1.

Чемпіонат Франції дуже часто є багатим на локальні сенсації. Навіть за наявності ПСЖ майже щороку тут з'являються самобутні команди, що дивують багато вболівальників не лише у Лізі 1, а і в Європі. Монако, Лілль, Ніцца, Ланс — кожен із цих клубів у певні роки видавав і продовжує видавати чудові виступи, але цього сезону є ті, хто дивують ще більше. Скромний Брест тривалий час був звичайним середняком, а зараз іде на другому місці у чемпіонаті. У цьому матеріалі розберемося, за рахунок чого вдається демонструвати такі результати та змагатися за вихід до Ліги чемпіонів.

Нинішній тренер клубу раніше працював спортивним директором у Ніцці, Лансі і Вотфорді, а один із найкращих бомбардирів забивав Олександрії у Лізі Європи

Брест базується в невеликому портовому містечку з населенням трішки більше 140 000 людей. За часів Другої світової війни прорив союзників із Нормандії в рамах звільнення Франції від німецьких військ призвів до інтенсивних бойових зіткнень внаслідок чого велику частину міста було знищено. Відреставрувати його вдалось лише через багато років після цього, а зараз Брест важко назвати містом із безліччю визначних місць.

Футбол тут є одним із головних способів розваг. Варто зазначити, що в історії футбольного клубу, про який мова у цьому матеріалі, був лише один удалий період дуже давно, а далі — устигли відбутися декілька вильотів у другий дивізіон. Знову підвищитись за класом удалось у 2019 році.

Тоді президентом у клубі вже був Дені Ле Сен. Головною метою стало відродження інтересу до Бреста з боку вболівальників та змагання за найвищі місця. Що до самого Дені, то він разом із братом заснував промислову компанію "Ле Сен", що спершу була маленьким локальним підприємством, а далі стала вагомою одиницею на ринку продажу продуктів у Франції. Наразі вона є спонсором клубу.

Серед інших завдань називається і побудова нового стадіону. Його будівництво зараз оцінюється приблизно у 106 мільйонів євро, а дозвіл від необхідних інстанцій вже є.

Серед інших вдалих рішень президента Бреста є і призначення головним тренером Еріка Руа. В нього була достатньо цікава кар'єра гравця. Колись йому вдалося зіграти у Ліоні, Марселі, Ніцці, Сандерленді та інших командах, але в жодній із них не було здобуто трофеїв. Ліон тоді лише рухався до гегемонії у чемпіонаті, Марсель після виграшу Ліги чемпіонів і хороших виступів поступово розпочав свою стагнацію. А на Лазурному березі Ерік Руа вирішив змінити свою роль у футболі і став спортивним директором, а далі тренером Ніцци.

Назвати роботу наставника вдалою буде важко, тому що під його керівництвом "орли" ледь не вилетіли до другого дивізіону. Згодом Ерік вирішив відправитися працювати деінде і став спортивним директором Лансу. Фурору не було, як і у Вотфорді. Важко сказати, наскільки вагомим був внесок Руа щодо вильоту англійської команди у 2020 році, але і тут не вийшло досягнути успіху, через цей провал він взяв невелику паузу, щоб обміркувати наступні плани на майбутнє. У 2023 році відбулося запрошення до Бреста.

Нинішній склад також не має багато знайомих прізвишь для того, хто не є шанувальником Ліги 1. Таким можна назвати Жордана Амаві, який знаходиться в оренді з Марселя, а також Марка Бізота, що раніше виступав у деяких нідерландських командах.

Утім, не дивлячись на це в цьому клубі є на кого звернути увагу. У першу чергу, на центрального півзахисника Махді Камара. Вихованець Сент-Етьєна не залишив колектив навіть після вильоту до другого дивізіону, але минулого літа все ж скористався пропозицією від Бреста і відправився туди за 3 мільйони євро.

У 2019 році на груповому етапі Ліги Європи саме його гол дозволив Сент-Етьєну зіграти внічию з Олександрією у Львові, а зараз в нього 5+4 в сезоні, в тому числі хет-трик у ворота Страсбура.

Ще одним важливим лідером в атакувальній лінії можна назвати Ромена Дель Кастільо, який раніше виступав за Ренн. Навряд чи цей трансфер викликав незадоволення вболівальників, тому що навіть не дивлячись на однаковий регіон Бретонь, в якому знаходяться ці команди, головним опонентом Бреста є Генгам.

Саме Ромен — лідер клубу на даний момент за гол+пас, а також є одним з найкращих у чемпіонаті за спробами дриблінгу і навісами. Найкращий сезон Дель Кастільо в кар'єрі за результативністю відбувся у кампанії-2022/23, але наразі він вже майже перевершив це досягнення.

Є також неочевидні герої, як-то центральний захисник Лільян Брасс'є. Зараз він є ключовим гравцем у обороні з його вмінням перехоплювати м'яч, за виносами, блоками йде в лідерах Бреста. До речі, Лільян також, як і Ромен Дель Кастільо, є вихованцем Ренна. Окрім того, входить до двадцятки Ліги 1 за кількістю передач серед гравців свого амплуа.

Ще варто відзначити й П'єра Ле-Мелу. Цікавий опорний півзахисник, який є ключовим елементом у центрі, в першу чергу завдяки хорошим діям у захисті. Йому часто вдається грамотно грати на підборі та зв'язувати оборону і атаку. Раніше він виступав у Ніцці, де демонстрував хороший рівень, а також на сезон відправився у Норвіч.

Завдяки хорошому з точки зору фінансів трансферу Франка Хонората до Боруссії Менхенгладбах за 8 мільйонів євро минулого літа вдалося купити того ж Махді Камара, але є цікаві гравці, які відправилися до Бреста в оренди, яскравим прикладом є Каморі Думбія.

Кількість його ігрових хвилин невелика, але Каморі відмітився непоганим досягненням у матчі з Лор'яном — забив покер і дозволив своїй команді виграти і далі йти у четвірці. Не так давно йому вдалося дебютувати у складі збірної Малі, а до того було ще декілька важливих голів і асистів у Лізі 1. Скоріш за все, Реймс не дасть згоди на повноцінний трансфер цього літа.

Брест намагається грати у не дуже видовищному, але достатньо ефективному стилі

Ерік Руа прийшов в команду в моменті, коли вона знаходилася ближче до зони вильоту, зробив перебудову на гру у 4-2-3-1 або 4-3-3, а також те, що клуб майже не програвав до завершення минулого сезону.

Цієї кампанії у Бреста було декілька матчів без перемог, але в цілому серйозних спадів не було. Акцент робиться не на контроль м'яча (трішки більше 50% в середньому), а на довгі передачі, в першу чергу завдяки воротарю Марку Бізоту, який регулярно намагається шукати гравців атакувальної лінії.

Треба відзначити хорошу гру у фінальній третині, клуб йде в лідерах за кількістю ударів по воротах у чемпіонаті. За очікуваними голами на даний момент Брест навіть не добрав майже чотири м'ячі, але у захисті інша ситуація, тому що мав пропустити майже на десять м'ячів більше.

Головний акцент в атаці робиться на навіси, колектив Еріка Руа рідко використовує короткі передачі, а намагається шукати когось з форвардів довгими передачами, деякі гравці створюють ширину. У тих випадках, коли опонент не дає можливості комусь з вінгерів виконати кроси у штрафний майданчик може відбуватися ротація позицій, що дозволяє довести епізод до дезорієнтації чи небезпечного моменту.

Непогано вдається і перевантажувати один фланг для транспортування м'яча на протилежний зі створенням ізоляцій гравцям атакувальної лінії.

А в захисті застосовується активний пресинг та контрпресинг. Брест намагається швидко відновити володіння м'ячем і за цим компонентом також йде на високих місцях у рейтингах.

За рахунок цього вдається створювати моменти у фінальній третині і мінімізувати ризики, що його можуть підловити у перехідній фазі. Достатньо важливо для команди, що робить ставку на грамотну структуру.

Дисципліна також грає важливу роль. У цьому сезоні Ліги 1 декілька гравців Бреста йдуть в лідерах за єдиноборствами в захисті, верховими єдиноборствами, перехопленнями, також його можна назвати достатньо непоступливим колективом. За кількістю жовтих карток він йде на перших місцях у чемпіонаті, хоча за кількістю фолів є навіть не у десятці.

Тому назвати виступи цієї команди випадковими не вийде. Це робота гравців і тренерського штабу, що наразі дає дуже хороший результат.

Цікаво, чи вдасться їй вийти до Ліги чемпіонів. Ураховуючи нинішній рівень виступів, таке досягнення цілком може бути.