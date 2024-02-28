Франція

Французькі вболівальники продовжують з ентузіазмом відвідувати місцеві стадіони.

За підсумками першої половини сезону-2023/24, стадіони Ліги 1 приймали у середньому 26 742 глядачі, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Франції.

Показник відвідуваності, у порівнянні з минулим сезоном, збільшився на 12%. У середині поточної кампанії Ліга 1 досягла рекорду, коли після 17 турів матчі відвідали загалом 4 091 572 глядачі.

У середині сезону-2023/24 рівень заповненості стадіонів досяг 84%, що на 3,5 бали вище за показник попереднього сезону, який тоді був рекордним. 13 клубів Ліги 1 спостерігали збільшення або принаймні збереження стабільності середньої відвідуваності у порівнянні з попередньою кампанією.

У восьми клубів рівень заповненості стадіонів перевищує 90%. Йдеться про Марсель, ПСЖ, Ланс, Ренн, Страсбур, Лор'ян, Брест і Клермон.