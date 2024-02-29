Президент Франції не збирається впливати на трансфер Кіліана до іншого чемпіонату.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
29 лютого 2024, 18:25
Президент Франції Еммануель Макрон розповів щодо зустрічі з Кіліаном Мбаппе - повідомляє RMC.
"Чи це була вечеря, щоб спробувати втримати Кіліана? Ні, ні в якому разі. Це навіть не обговорювалось, і я залишаю це керівництву ПСЖ.
Це нормально, що він був там, величний чемпіон, який допоміг збірній Франції у фіналі чемпіонату світу. Думаю, всі французи захоплюються Мбаппе, але обговорення стосовно його майбутнього не було".
Цього сезону 25-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 32 голи та віддав 7 асистів.