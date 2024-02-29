Франція

Президент Франції не збирається впливати на трансфер Кіліана до іншого чемпіонату.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів щодо зустрічі з Кіліаном Мбаппе - повідомляє RMC.

"Чи це була вечеря, щоб спробувати втримати Кіліана? Ні, ні в якому разі. Це навіть не обговорювалось, і я залишаю це керівництву ПСЖ.

Це нормально, що він був там, величний чемпіон, який допоміг збірній Франції у фіналі чемпіонату світу. Думаю, всі французи захоплюються Мбаппе, але обговорення стосовно його майбутнього не було".

Цього сезону 25-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 32 голи та віддав 7 асистів.