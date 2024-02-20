Іспанія

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе дав згоду на переїзд до Мадрида.

Кіліан Мбаппе та мадридський Реал підписали угоду , згідно з якою француз стане гравцем "королівського клубу" з 1 липня 2024 року. Згодом це підтвердив президент паризького клубу

Сага з переходом форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе в Реал близиться до свого логічного завершення. Спочатку авторитетні ЗМІ повідомляли, що

Нассер Аль-Хелаїфі у приватній розмові.

Наразі стало відомо, що француз погодився приєднатися до Реала влітку, про це повідомляє BBC. За інформацією джерела, футболіст ще не підписав угоду з Мадридом. Це станеться лише в тому випадку, коли клуби не зможуть стати суперниками одне одного в Лізі чемпіонів. Якщо одна з команд покине турнір, то про попередній контракт буде оголошено.

Мбаппе хотів, щоб його майбутнє було визначено до березня, тому 13 лютого, перед тренуванням, він зустрівся з президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі та сказав йому, що йде з клубу та переходить у Реал.

Кіліан узгодив контракт з Реалом на п'ять років.

Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Футболіст гратиме в мадридському клубі під десятим номером.