Франція

Французький хавбек відповів на питання щодо можливого переходу свого співвітчизника до Реала.

Трансферна сага навколо зіркового нападника збірної Франції та Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе продовжується на тлі його спливаючого контракту з парижанами влітку цього року.

Очікується, що 25-річний форвард не підписуватиме нову угоду з ПСЖ та приєднається до мадридського Реала, проте його співвітчизник та за сумісністю хавбек "вершкових" Едуардо Камавінга не надав конкретної інформації з цього приводу.

"Ви хочете, щоб я сказав вам правду? Я не розмовляв із ним і не знаю, що він збирається робити в наступному сезоні.

Сказати вам правду ще раз? Мбаппе не наш гравець, ми будемо поважати ПСЖ. Я не говорю про це. Я дійсно не знаю, що станеться. Я впевнений, що він не скаже нам нічого про своє майбутнє", — цитує слова Едуардо Камавінги AS.

Раніше повідомлялося, що у Кіліана Мбаппе та головного тренера ПСЖ Луїса Енріке погіршилися стосунки після того, як гравець вирішив залишити паризький гранд.