Франція

"Олімпійці" знайшли підсилення складу.

Французький Ліон має намір підписати лівого захисника севільського Бетіса Абнера. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, угода між двома клубами знаходиться на заключній стадії, наразі уточнюються останні деталі. Гравець вже погодив особисті умови із французькою стороною.

Футболіст офіційно приєднається до Ліона першого липня. Бетіс отримає за трансфер 23-річного бразильця близько восьми мільйонів євро. Трансфермаркт оцінює гравця у сім мільйонів євро.

Цього сезону Абнер відіграв за Бетіс 23 матчі та зробив одну результативну передачу.