Франція

Керманич парижан прокоментував чутки про себе.

Французький Парі Сен-Жермен у другій частині поточного сезону перебуває в очікуванні на розставання із своїм зірковим нападником Кіліаном Мбаппе, що в умовах невизначеності щодо перспектив команди у плані здобуття трофеїв у поточній кампанії породжує чутки про чергову можливу ротацію на посаді головного тренера.

Однак нинішній керманич "червоно-синіх" Луїс Енріке під час останнього інтерв’ю запевнив, що наразі жодних перемовин поміж ним та керівництвом клубу з цього приводу не відбувається.

"Я дуже щасливий у ПСЖ. Я завжди відчував любов від цього клубу відтоді, як тільки приєднався до колективу.

Президент, правління ПСЖ, Луїс Кампос — усі ми разом працюємо над середньостроковим проєктом.

Справи, не без певних нюансів, але йдуть дуже добре", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч ПСЖ проведе 17 березня в гостях у Монпельє, о 21:45.