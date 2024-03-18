Франція

Втрата для Дешама.

Нападник збірної Франції та мадридського Атлетіко Антуан Грізманн пропустить товариські матчі збірної Франції в березні. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 32-річний француз пропустить ігри національної команди через травму гомілкостопа. Замість нього викличуть Маттео Гендузі з римського Лаціо.

Зазначимо, що Грізманн таким чином прерве свою рекордну серію за кількістю зіграних матчів поспіль у футболці збірної Франції, яка завершиться на позначці у 84 зустрічі. Серія розпочалася у червні 2017 року.

Збірна Франції проведе товариський матч із Німеччиною 23-го березня. 26 березня, підопічні Дідьє Дешама зустрінуться зі збірною Чилі.