Франція

Легендарний француз дав свій коментар.

Колишній нападник збірної Франції, один із найкращих бомбардирів у її історії Тьєррі Анрі вважає, що Кіліан Мбаппе вже перевершив його.

"Він мене вже обігнав! Уже зробив це. Кіліан уже в майбутньому, і це в будь-якому разі добре, тому що він і є Франція, він наш футбол, і нам потрібен цей хлопець, який представлятиме нас усюди. Кіліан незвичайний. Він шалено хороший", — сказав Анрі в інтерв'ю Le Parisien.

25-річний Мбаппе встиг провести 75 матчів за збірну Франції, в яких забив 46 м'ячів.

У складі національної команди виграв ЧС-2018 і став срібним призером ЧС-2022.