Паризький клуб шукає нового результативного нападника.
Віктор Дьокереш, Getty Images
26 березня 2024, 16:31
Центральний нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш опинився у сфері інтересів ПСЖ, повідомляє видання A Bola.
Клуби, що можуть дозволити собі активувати клаусулу 25-річного шведа у розмірі 100 мільйонів євро, продовжують уважно стежити за центрфорвардом. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Арсеналу і Челсі, а тепер до боротьби приєднався ПСЖ.
Контракт Дьокереша зі Спортінгом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро.
У поточному сезоні швед взяв участь у 39 матчах лісабонців у всіх турнірах, відзначившись 36 голами і 14 асистами.