Франція

Паризький клуб шукає нового результативного нападника.

Центральний нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш опинився у сфері інтересів ПСЖ, повідомляє видання A Bola.

Клуби, що можуть дозволити собі активувати клаусулу 25-річного шведа у розмірі 100 мільйонів євро, продовжують уважно стежити за центрфорвардом. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Арсеналу і Челсі, а тепер до боротьби приєднався ПСЖ.

Контракт Дьокереша зі Спортінгом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро.

У поточному сезоні швед взяв участь у 39 матчах лісабонців у всіх турнірах, відзначившись 36 голами і 14 асистами.