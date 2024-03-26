Франція

У французького фулбека спливає контракт із парижанами.

Лівий захисник Парі Сен-Жермен Левен Кюрзава залишить клуб наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт 31-річного француза з паризьким грандом спливає вже влітку, і у столиці Франції не розраховують на гравця, тому не пропонуватимуть йому нову угоду.

У поточному сезоні Левен Кюрзава провів за ПСЖ всього 8 хвилин в одному матчі проти Страсбура, що відбувся наприкінці жовтня минулого року.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Кюрзава зацікавлені низка іспанських клубів, зокрема Жирона та Реал Бетіс.