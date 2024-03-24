Франція

Ексгравець збірної Франції, ймовірно, влітку змінить команду.

Агент лівого захисника ПСЖ Левена Кюрзава висловився щодо майбутнього свого клієнта, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 31-річним французом цікавляться іспанські клуби, зокрема Бетіс. Його контракт із парижанами втрачає чинність наприкінці поточного сезону. Оновлення угоди з Кюрзава є малоймовірним, тож із ПСЖ він піде на правах вільного агента.

"Я все ще переконаний, що Левен — гравець топ-рівня. Ми зацікавлені у переході до Жирони, що має досвідчений склад і знаходиться у прекрасному регіоні. Як я вже казав, кілька клубів пропонували свій проєкт Левену, тож ми не поспішатимемо, щоб зробити правильний вибір", — заявив представник захисника.

У цьому сезоні Кюрзава взяв участь всього в одному матчі паризького клубу у всіх турнірах, провівши на полі 8 хвилин.