Франція

Наставник не виключає такий варіант подій.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не полишає надії на те, що Кіліан Мбаппе залишиться в клубі, незважаючи на повідомлення про відхід нападника після закінчення сезону.

"Я все ще сподіваюся, що Кіліан передумає. На даний момент він нічого не сказав, він може змінити свою думку.

Давайте уявимо, що ми виграємо всі чотири титули в цьому сезоні і Кіліан прийме рішення в останній момент...

Рішення, що його місце в Парижі. Чому б і ні? Подивимося", — цитує Енріке Goal.