Франція

Легко казати, коли немає такої пропозиції.

Вінгер французького Ліона Раян Шеркі висловився про можливий переїзд до Саудівської Аравії. Цитує перспективного француза So Foot.

"Переїзд до Саудівської Аравії — це далеко, далеко, далеко, далеко, далеко, далеко від моїх думок. Вони можуть платити мені 600 мільйонів євро на день, але я туди не поїду. Я хочу грати в Європі, отримувати задоволення від гри тут, а там подивимося.

У майбутньому, звичайно, я міг би грати там. Це мусульманська країна. Це важливо для мене. Подивимося наприкінці моєї кар'єри, на якому рівні буде перебувати саудівська ліга", — заявив Шеркі.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 3,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону 20-річний Раян Шеркі відіграв за Ліон 31 матч, забив три голи та віддав шість результативних передач.