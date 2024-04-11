Франція

Іспанця допустили до тренувального процесу.

Голкіпера ПСЖ Серхіо Ріко допустили до тренувань після операції на голові.

Як повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс у своїх соціальних мережах, воротар зможе приєднатися до команди на тренуваннях уже наприкінці квітня.

Нагадаємо, Серхіо Ріко був госпіталізований у травні 2023 року, коли отримав травму голови після падіння з коня.

У Ріко почався крововилив у мозок, у зв'язку з чим його ввели в медикаментозну кому.