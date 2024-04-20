Франція

Аргентинець у своєму репертуарі.

Президент французького Лілля Олів'є Летанг висловився про воротаря Астон Вілли Еміліано Мартінеса. Цитує французького функціонера GFFN.

"Не хочу витрачати час на розмови про цього хлопчика, який не поводиться, як спортсмен високого рівня. Не хочу говорити, тому що після поразок, як і після перемог, потрібно зберігати спокій і не втрачати обличчя", — сказав Летанг.

Астон Вілла пройшла Лілль (2:1, 1:2, по пенальті — 4:3) в 1/4 фіналу Ліги конференцій та вийшла у півфінал турніру.

Нагадаємо, відбивши перший пенальті в післяматчевій серії, Мартінес повернувся до вболівальників "догів", приклав палець до губ та висловив невдоволення поведінкою глядачів. За надмірно емоційну поведінку аргентинець отримав другу жовту картку. Воротаря не вилучили, оскільки перша картка за правилами вже не враховувалася. Згодом Мартінес відбив другий удар у серії пенальті, після чого станцював, повернувшись до трибун.