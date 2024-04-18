Ліга конференцій

Дуже цікава ситуація була в матчі Ліги конференцій.

Еміліано Мартінес отримав дві жовті картки, але залишився на полі.

Астон Вілла вийшла до півфіналу Ліги конференцій, здобувши перемогу над Ліллем у серії післяматчевих пенальті.

Під час серії пенальті воротар англійців отримав жовту картку — він провокував фанатів суперника. У Мартінеса вже було попередження — він отримав його на 39-й хвилині.

Попри це, головний арбітр матчу Іван Кружляк не вилучив аргентинця. Під час серії пенальті не враховуються картки, показані в основний час.

У поточному сезоні Мартінес провів 31 матч в АПЛ: на його рахунку 8 ігор без пропущених голів.