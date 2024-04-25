Франція

Цікава історія про кацапів від видатного французького фахівця.

Колишній головний тренер французького Осера легендарний Гі Ру заявив, що про підкуп суддів московським цска у матчі 1/4 фіналу Кубка УЄФА сезону-2004/05. Його слова наводить Le Figaro.

"росіяни з цска пограбували нас у чвертьфіналі Кубка УЄФА. Суддю підкупили. Розповім історію, за яку ми могли б потрапити до в'язниці.

Після першого матчу в мене виникли підозри, і я попросив когось із клубу перевірити сумки суддів після матчу. Він повернувся блідий і сказав мені: "Там був чудовий годинник із рубінами".

У мене було десять хвилин, щоб прийняти правильне рішення. За півроку до цього матчу, я вирішив покинути Осер, але ніхто про це не знав. Якби я вирішив звернутися в поліцію і до влади, їх би засудили, а чотирьох німецьких арбітрів звільнили б. Я став би винуватцем скандалу, а не людиною, яка провела 894 матчі в Лізі 1 та вивела Осер в єврокубки.

Я прийняв неправильне рішення та промовчав", — заявив Гі Ру.

Нагадаємо, що матч про який йдеться вище, обслуговував німецький рефері Вольфганг Штарк та завершився перемогою Осера із рахунком 2:0.