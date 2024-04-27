Франція

У клубі продовжують розраховувати на свого талановитого вихованця.

Центральний півзахисник Варрен Заїр-Емері оновив свою угоду з ПСЖ, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Раніше контракт 18-річного француза втрачав чинність наприкінці червня 2025 року. Його нова угода з клубом розрахована до кінця того ж місяця, але вже 2029 року.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що сторони досягли усної домовленості ще у жовтні 2023-го. У клубі вважають Заїра-Емері ключовим гравцем нинішнього та майбутнього проєктів.

У поточному сезоні вихованець ПСЖ взяв участь у 38 матчах команди у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 6 асистами.

Зазначимо, що вже сьогодні, 27 квітня, паризький клуб може стати чемпіоном Франції-2023/24, якщо у 31 турі Ліги 1 здолає вдома Гавр.

Станом на 40 хвилину, рахунок у матчі 2:1 на користь гостей. Заїр-Емері відзначився асистом на нападника Бредлі Баркола, тож тепер на рахунку універсального півзахисника вже 7 гольових передач у 39 поєдинках нинішньої кампанії.