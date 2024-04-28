Франція

Паризька команда виграла черговий титул.

ПСЖ удванадцяте став чемпіоном Франції, це рекорд Ліги 1. У рамках 31-го туру Ліон обіграв Монако з рахунком 3:2. Таким чином, "монегаски" втратили навіть теоретичні шанси на титул.

Раніше паризький клуб завойовував титул у 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 і 2023 роках.

Це рекорд серед усіх французьких клубів, Сент-Етьєн і Марсель брали 10 і 9 чемпіонських титулів відповідно.

Крім того, ПСЖ може зробити квадрупл. Клуб виграв Лігу 1 і Суперкубок Франції та зіграє у фіналі Кубка і півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у 2011 році фонд Qatar Sports Investments викупив контрольний пакет акцій ПСЖ.