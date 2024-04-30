Майбутній чемпіонат Європи стартує вже 14 червня.
Хаві Сімонс, Getty Images
30 квітня 2024, 19:45
Атакуючий півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, орендований у ПСЖ, вже невдовзі може прийняти рішення щодо свого майбутнього кар'єрного кроку, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними журналіста, 21-річний нідерландець визначиться зі своїм майбутнім у паризькому клубі ще до старту Євро-2024 у Німеччині (14 червня).
У РБ Лейпциг хотіли б втримати Сімонса, навіть у рамках ще однієї орендної угоди. Проте, наразі не виключені жодні варіанти, включно з тим, що півзахисник залишиться у ПСЖ.
У поточному сезоні гравець взяв участь у 41 матчі "биків" у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 15 асистами.
Його контракт із ПСЖ розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Сімонса у 80 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Барселона може спробувати орендувати його.