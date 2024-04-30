Франція

Майбутній чемпіонат Європи стартує вже 14 червня.

Атакуючий півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, орендований у ПСЖ, вже невдовзі може прийняти рішення щодо свого майбутнього кар'єрного кроку, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними журналіста, 21-річний нідерландець визначиться зі своїм майбутнім у паризькому клубі ще до старту Євро-2024 у Німеччині (14 червня).

У РБ Лейпциг хотіли б втримати Сімонса, навіть у рамках ще однієї орендної угоди. Проте, наразі не виключені жодні варіанти, включно з тим, що півзахисник залишиться у ПСЖ.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 41 матчі "биків" у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 15 асистами.

Його контракт із ПСЖ розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Сімонса у 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона може спробувати орендувати його.