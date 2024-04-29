21-річний футболіст може стати гравцем каталонської команди.
ХАВІ СІМОНС, GETTY IMAGES
29 квітня 2024, 23:28
Барселона претендує на Хаві Сімонса.
Як заявив журналіст Хосе Альварес в ефірі El Chiringuito, каталонці розраховують домовитися про оренду півзахисника, який належить ПСЖ і виступає зараз за Лейпциг.
Стверджується, що сам футболіст дуже хоче повернутися в команду, в академії якої займався з 2010 по 2019 рік.
У поточному сезоні нідерландець зробив 11 результативних передач у Бундеслізі — більше за всіх у команді.