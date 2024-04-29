Іспанія

21-річний футболіст може стати гравцем каталонської команди.

Барселона претендує на Хаві Сімонса.

Як заявив журналіст Хосе Альварес в ефірі El Chiringuito, каталонці розраховують домовитися про оренду півзахисника, який належить ПСЖ і виступає зараз за Лейпциг.

Стверджується, що сам футболіст дуже хоче повернутися в команду, в академії якої займався з 2010 по 2019 рік.

У поточному сезоні нідерландець зробив 11 результативних передач у Бундеслізі — більше за всіх у команді.