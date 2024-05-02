Франція

У клубу лише 2 перемоги в 14 останніх іграх.

Реймс оголосив про відставку головного тренера.

Французький клуб повідомив про припинення співпраці з 31-річним Віллом Стіллом за обопільною згодою сторін. Рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі головного тренера з президентом Жаном-П'єром Кайо.

В останніх 14 матчах Реймс здобув лише дві перемоги, зазнавши 6 поразок і 6 разів зігравши внічию. Клуб посідає 11-те місце в таблиці Ліги 1 з 40 очками після 31 туру.

Загалом на чолі Реймса бельгійський фахівець провів 65 матчів. На його рахунку 26 перемог, 17 нічиїх і 22 поразки.