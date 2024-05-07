Франція

Гравець збірної Кабо-Верде може піти на підвищення.

Центральний захисник Тулузи Логан Кошта привернув до себе увагу з боку кількох клубів АПЛ і Ла Ліги, передає видання L'Equipe.

За даними видання, влітку на 23-річного гравця збірної Кабо-Верде чекає підвищення. Кошта може перебратися до Атлетіко, Вільярреала, Фулгема або Ноттінгем Форест, які останнім часом слідкували за його грою.

Контракт захисника з Тулузою розраховано до кінця червня 2026 року. У L'Equipe зазначають, що гравець може стати найдорожчим вихідним трансфером "фіалок", тоді як рекордним зараз є перехід захисника Ісси Діопа, якого у 2018 році Вест Гем придбав за 25 мільйонів євро (з бонусами).

У поточному сезоні вихованець Реймса Кошта взяв участь у 36 матчах Тулузи у всіх турнірах, відзначившись голом і асистом.