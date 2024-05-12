Костариканець вирішив продовжити свою кар'єру в іншому місці.
Навас, getty images
12 травня 2024, 14:50
Воротар ПСЖ Кейлор Навас заявив про свій відхід з паризького клубу по закінченню цього сезону. Про це йдеться на його сторінці в Інстаграм.
"Була прекрасна кожна секунда на стадіоні ПСЖ, я відчував любов та підтримку вболівальників. Я гордий, що захищав кольори цього клубу на чудовому стадіоні. Хочу попрощатися з місцем, де я почувався, як вдома", — написав Навас.
Кейлор Навас перейшов у ПСЖ із мадридського Реала у 2019 році. За цей період він взяв участь у 113 матчах у всіх турнірах, у 51 з яких відіграв "на нуль".