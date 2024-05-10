Франція

Багатосерійна стрічка підходить до свого логічного завершення.

Нападник паризького ПСЖ Кіліан Мбаппе оголосив про відхід з французького клубу.

25-річний француз у соцмережі Х повідомив, що залишить клуб після закінчення сезону та виразив подяку "всьому колективу та працівникам ПСЖ" і вболівальникам парижан. При цьому він не оголосив свою нову команду.

Кіліан Мбаппе виступає у складі ПСЖ з літа 2018 року перейшовши з Монако за 180 мільйонів євро. З того часу він відіграв за паризький клуб у всіх турнірах 306 матчів, забив 255 голів та зробив 108 асистів. Разом з "червоно-синіми" Кіліан п'ять разів ставав переможцем французької Ліги 1 та Суперкубку Франції, двічі вигравав Кубок Франції та одного разу Кубок французької ліги.

Раніше повідомлялося під яким номером гратиме Мбаппе за Реал.