Франція

Французький клуб готовий викласти 80 мільйонів євро.

ПСЖ намагатиметься підписати Хвічу Кварацхелію.

Раніше стало відомо, що 23-річний вінгер — головна мета паризького клубу на заміну Кіліану Мбаппе.

ПСЖ готовий запропонувати Наполі 80 мільйонів євро за трансфер грузинського футболіста. Самому Кварацхелії французи можуть дати зарплату в розмірі 8 мільйонів євро на рік.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює грузина у 80 млн. євро.

У поточному сезоні Серії А Хвіча провів 32 матчі, відзначившись 10 голами і 6 асистами.