Франція

31-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.

Лівий захисник Парі Сен-Жермен Левен Кюрзава продовжить кар'єру в іншому клубі.

Француз належав паризькому гранду з літа 2015 року, але останніми роками майже не з'являвся на полі, а минулий сезон провів в оренді в англійському Фулгемі.

Нещодавно Кюрзава оголосив, що покине ПСЖ після закінчення поточного сезону, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 31-річного футболіста, що спливає, не буде продовжено, тому він зможе шукати собі новий клуб уже як вільний агент.

Левен Кюрзава відіграв загалом 154 матчі за ПСЖ, відзначившись 14 голами і 23 результативними передачами. У поточній кампанії гравець лише одного разу вийшов на заміну.