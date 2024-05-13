31-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.
ЛЕВЕН КЮРЗАВА, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 22:57
Лівий захисник Парі Сен-Жермен Левен Кюрзава продовжить кар'єру в іншому клубі.
Француз належав паризькому гранду з літа 2015 року, але останніми роками майже не з'являвся на полі, а минулий сезон провів в оренді в англійському Фулгемі.
Нещодавно Кюрзава оголосив, що покине ПСЖ після закінчення поточного сезону, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт 31-річного футболіста, що спливає, не буде продовжено, тому він зможе шукати собі новий клуб уже як вільний агент.
Левен Кюрзава відіграв загалом 154 матчі за ПСЖ, відзначившись 14 голами і 23 результативними передачами. У поточній кампанії гравець лише одного разу вийшов на заміну.